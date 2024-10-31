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10:29, 31 октября 2024 года Ремонт котельной на Авиационной в Орле планируют закончить на следующей неделе Затем начнется пусконаладка.





Ремонт котельной на улице Авиационной в Орле планируют закончить до конца следующей недели. Затем начнется пусконаладка. Это следует из сообщения пресс-службы мэрии под трансляцией губернатора Андрея Клычкова.

"Работы на котельной по ул. Авиационной, 1 в стадии завершения. Окончание работ планируется до конца следующей недели. После чего начнутся пусконаладочные работы", – заявили в городской администрации. Между тем, в котельной на улице Кромской запущены два котла из трех.





Артем Ежаков





