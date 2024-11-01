Юные орловцы написали более 250 писем бойцам СВО

Ученики Кромской начальной школы написали 260 писем участникам специальной военной операции. Их директор школы Ольга Позднякова передала вместе с учениками главе района Андрею Усикову.
Ученик 3-го класса Иван Головков передал собственную посылку "Кусочек дома". Об этом сообщили в соцсетях Кромской начальной школы.
В скором времени гуманитарный груз от Кромского района доставят в зону СВО, его собирали с 10 октября. Накануне местные юнармейцы волонтеры и учащиеся первичных отделений "Движения первых" приняли участие в погрузке гуманитарной помощи.