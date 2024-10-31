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9:27, 31 октября 2024 года Афиша праздничных мероприятий на День народного единства 2024 в Орле Основные торжества начнутся с 1 ноября.





4 ноября Россия отметит День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери. Торжественные мероприятия начнутся уже 31 октября, но основные состоятся с первого по четвертое ноября.



1 ноября перед Орловским аграрным университетом горожане в национальных костюмах выстроятся в надпись "Россия".



2 ноября в десять утра в парке Победы города Орла высадят 47 лип в память о погибших участниках СВО с установкой именных табличек.



4 ноября – в День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери – в Орле пройдет общегородской крестный ход. Колонна верующих пройдет от Казанского храма до сквера воинов-интернационалистов. В 9:00 начнется божественная литургия в Гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России, которую возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. В 11:30 начнется сам крестный ход. В полдень в сквере воинов-интернационалистов архипастырь совершит молебен и литию о всех павших защитниках Отечества.



Также с 1 по 4 ноября пройдет акция "Россия – семья семей". Молодые семьи, состоящие из представителей разных национальностей, будут делать открытки участникам СВО, а в рамках проекта "За СВОих" орловцы запишут видеообращения к бойцам на национальных языках страны.





Артем Ежаков





