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9:49, 31 октября 2024 года

В Орле изменится расписание пригородных автобусов

Речь идет о маршрутах №124, 131 и 464.


С 1 ноября в Орле изменится расписание трех пригородных автобусных маршрутов. Об этом рассказали в региональном "Организаторе перевозок". Речь идет о маршрутах №124 "Орел – совхоз "Ломовский", №131 "Орел – Моховица" и №464 "Мезенский педагогический колледж – магазин "Звездный" (с заездом в с. Тайное)".

С завтрашнего дня автобусы №124 будет уезжать от орловского автовокзала в 5:45, 13:00 и 16:45. От совхоза "Ломовский" маршрут будет отходить в 6:55, 14:10 и 18:10.

Маршрут №464 будет уезжать из села Тайное в 6:15, 8:15, 16:00 и 18:00, а от магазина "Звездный" в 7:15, 9:15, 17:00 и 19:00.

Автобусы №131 будет отходить от орловского автовокзала в 5:30, 8:05, 13:05 и 17:05, а от деревни Моховица в 6:20, 9:10, 14:15 и 18:15. В выходные и праздничные дни самый ранний автобус ездить не будет.


Артем Ежаков
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