Пьяный водитель госпитализирован после столкновения с трактором в Орловской области
Стали известны подробности вчерашнего ДТП с трактором в Новосильском районе.
Фото: управление ГАИ и МЧС России по Орловской области
30 октября около десяти часов утра на трассе " Новосиль – Корсаково – Орлик " случилось ДТП с пострадавшим. По данным регионального управления Госавтоинспекции, нетрезвый водитель ВАЗа врезался во встречный трактор "Беларус".
24-летний водитель "Пятерки" госпитализирован в областную клиническую больницу. Как добавили в управлении ГАИ, мужчина не только сел за руль пьяным, но и без прав.