Главная » Новости



8:43, 31 октября 2024 года Пьяный водитель госпитализирован после столкновения с трактором в Орловской области Стали известны подробности вчерашнего ДТП с трактором в Новосильском районе.



Фото: управление ГАИ и МЧС России по Орловской области

30 октября около десяти часов утра на трассе " Новосиль – Корсаково – Орлик " случилось ДТП с пострадавшим. По данным регионального управления Госавтоинспекции, нетрезвый водитель ВАЗа врезался во встречный трактор "Беларус".





24-летний водитель "Пятерки" госпитализирован в областную клиническую больницу. Как добавили в управлении ГАИ, мужчина не только сел за руль пьяным, но и без прав.





Артем Ежаков





