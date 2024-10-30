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20:38, 30 октября 2024 года В 907-м квартале Орла до сих пор наблюдаются проблемы с горячим водоснабжением Температура воды в некоторых квартирах не превышает 50 градусов.



Фото: Ольга Супонева

В 907-м квартале Орла по-прежнему имеются проблемы с подачей отопления и горячей воды. В некоторых квартирах температура воды не достигает и 50 градусов.



В частности, проблемы наблюдаются в многоэтажках по адресу Комсомольская, 342, 360, 362, 364, 366 и 370. Об этом 30 октября в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что в некоторых домах возникли аварийные ситуации, которые сейчас пытаются устранить.



Глава региона также призвал ответственных чиновников провести обход всех домов в 907-м квартале, пообщаться с жителями и представителями управляющих компаний. Согласно нормативным требованиям, температура горячей воды в многоэтажках должна быть не ниже 60 градусов.





Сергей Мерцалов





