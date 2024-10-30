Главная » Новости



21:11, 30 октября 2024 года Дворец пионеров имени Гагарина в Орле отмечает 100-летний юбилей Педагогов и юных воспитанников поздравил губернатор Андрей Клычков.







30 октября орловский Дворец пионеров имени Гагарина отмечает свой 100-летний юбилей. В этот день юные воспитанники подготовили яркую концертную программу, а педагоги получили почетные грамоты из рук губернатора.



История этого учреждения началась в далеком 1924 году. В то время здесь работало 10 кружков, один из которых - лаборатория экспериментальных машин. Она выглядела как обычный гараж, заполненный разнообразной техникой. Большую часть изобрели сами орловцы. Например, веломобиль, который стал участником практически всех парадов 9 мая на площади Ленина. Сегодня это не единственное, чем может гордиться Дворец пионеров.



- Мы активно развиваемся, у нас появилось новое здание, в прошлом году открылось второе здание, где разместился детский технопарк "Кванториум". Также мы работаем не только на территории города Орла, но и в 12 муниципальных образованиях Орловской области, - рассказала директор дворца пионеров и школьников имени Гагарина Наталья Марушкина.



Лучших сотрудников Дворца пионеров и школьников почетными грамотами отметил губернатор Андрей Клычков.







Эльза Ахмедбекова





