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20:49, 30 октября 2024 года Орловский волонтер помог восстановить разрушенные дома жителей Мариуполя Евгений Благовидов откликнулся на призыв церкви.







"Вместе мы сила!" - эти слова уже почти три года объединяют жителей нашей страны. С начала СВО на фронт отправили тысячи тонн гуманитарных грузов для наших защитников. Но помощь оказывается не только тем, кто стоит на передовой, но и тем, чьи дома пострадали от атак врага.



Весной 2023 года по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Синодальный отдел объявил набор волонтеров для ремонта домов жителей Мариуполя - пожилых людей, инвалидов и одиноких женщин с детьми. За это время около тысячи человек приняли участие в восстановительных работах. Среди них - орловец Евгений Благовидов, который откликнулся на призыв церкви.



Поддерживали ли решение главы семейства его супруга и четверо детей? И какое послевкусие осталось у Евгения после поездки? Об этом - в репортаже Юлии Опанасюк.





Юлия Опанасюк





