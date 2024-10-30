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17:33, 30 октября 2024 года Ночь искусств в Орле 3-4 ноября: афиша событий Орловцев ждут выставки, музыкальные и литературные вечера, экскурсия при свечах, погружение в советское время и многое другое.





Орловская область в грядущие выходные, 3 и 4 ноября 2024, присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". В этом году она пройдет под девизом "Россия объединяет".Для гостей будут открыты двери музеев, театров, библиотек, орловцев ждут концерты, литературные вечера, мастер-классы, экскурсии и многое другое. Сайт "Вести-Орел" собрал для вас и публикует афишу событий.



Тематические мероприятия, мастер-классы, рассчитанные на гостей разного возраста, подготовил Орловский краеведческий музей и его филиалы. Здесь "Ночь искусств" пройдет 3 ноября. Посетителей ждут с 18:00 до 22:00.



В Орловском краеведческом музее откроется выставка народного костюма "Мережки времени", пройдет мастер-класс по лепке из глины от керамической мастерской "Майолика", а также мастер-класс по плетению из рогоза. В 20:00 начнется экскурсия по выставке "Судбищенская битва", в это же время пройдет показ документального фильма "Вижу цель" (6+). Также гости смогут посетить и осмотреть экспозиции музея.



В Военно-историческом музее пройдет мастер-класс по составлению родословной, по росписи гипсовых солдатиков, состоится презентация клуба "Первый воин", также пройдет обучающая партия по системе Warhammer: Age of sigmar, состоится показ фильма "Минин и Пожарский", можно будет самостоятельно осмотреть экспозицию.



В доме-музее Русанова в 18:30 начнется концерт хорового ансамбля Орловского областного центра народного творчества, состоится мастер-класс по живописи шерстью, а в 20:00 начнется обзорная экскурсия по экспозиции музея. Также с 18:00 до 22:00 все желающие смогут осмотреть ее самостоятельно.

Проведет ряд мероприятия и объединенный литературный музей Тургенева. Все они пройдут 3 ноября с 18:00 до 22:00.



В музее Бунина состоится литературный вечер "Удивительный был человек", он посвящен дружбе литераторов Бунина и Чехова. Гости узнают, где и когда познакомились два великих писателя, что особенно ценили друг в друге, услышат об особой любви обоих к юмору, к шуткам; увидят Антона Павловича таким, каким знал и любил его Иван Бунин.



- Изюминкой вечера станет инсценировка чеховских рассказов учащимися Учебного театра "Арлекин" Детской хоровой школы, а также чтение произведений Чехова и Бунина нашими юными гостями – Елизаветой Вдовиной и Марком Шестаковым, - рассказали в музее.



В музее Тургенева пройдет музыкально-литературный вечер "По Тургеневским местам. Дневник путешествий".



В музее писателей-орловцев тоже пройдет литературно-музыкальный вечер "Россия объединяет", посвященный поэзии и жизни Тютчева. Начало в 19:00. Состоится выступление юных артистов, прозвучат стихи поэта.



В доме Грановского в 19:00 начнется литературный вечер "Чудаки и оригиналы Орловской губернии".



- Гости познакомятся с занимательными фактами, которые происходили в Орловской губернии в 19 веке со своеобразными людьми-чудаками, а также со смешными, курьезными ситуациями из жизни орловцев по произведениям Н.С. Лескова, - говорят в Орловском объединенном литературном музее Тургенева.



Также с 20:00 до 22:00 можно будет посетить экспозиции.



Откроет двери для гостей и Орловский музей изобразительных искусств.



3 ноября в 19:00 начнется мероприятие "Из поколения "шестидесятников", посвященное 90-летию со дня рождения народного художника РФ Ивана Степанова.

С 20:00 до 21:00 пройдет экскурсия по фондовой выставке "Реализм в искусстве "Шестидесятнков". А с 21:00-22:00 можно осмотреть постоянную экспозицию музея.



В музее-заповеднике Тургенева в Спасском-Лутовинове акция пройдет 4 ноября. Здесь состоится экскурсия по дому литератора при свечах. Начало в 18:00 и 19:00.

В это же время пройдет экскурсия по выставке "Некрасов в Спасском" с викториной. А в 19:00 и в 20:00 начнется занятие в крестьянской избе. Участие во всех мероприятиях бесплатное, но предварительно нужно записаться. Сделать это можно по телефону 8-930-777-20-27.

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Театр "Свободное пространство" ждет гостей на выставку с национальным характером: можно будет увидеть костюмы из комедии "Ханума". А в сообществе театра Вконтакте пройдет показ мюзикла "Биндюжник и король". Посмотреть его можно здесь.

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Областная публичная библиотека им. Бунина приглашает орловцев 3 ноября с 14:00 до 20:00. Здесь будет работать ретро-выставка "Сделано в СССР", в фойе гостей будет ждать фотозона, в 15:00 и 17:00 начнется ретро-квест "Советский следопыт", также можно будет поиграть в шашки, шахматы, морской бой, домино, в дартс, лото. Вечером пройдут интеллектуальные игровые испытания.



- Игра "Наследие прошлого" посвящена предметам быта времен СССР, подвижным и настольным играм советской эпохи, мини-играм. Игра "Орел XX века в лицах" предлагает разгадать деятелей, представленных в фотоизображениях. Прославленные на весь мир и мало кому известные, все они в той или иной мере связаны с Орлом, все оставили в его летописи свой след, - рассказали в Бунинке.



Кинотеатр Крупской (малый зал) представит зрителям одни из лучших образцов советского кинематографа – сказку "Королевство кривых зеркал" (1963) и фильм "Алые паруса" (1961). Кроме того, гости смогут увидеть диафильмы, которые будут показаны на специальном проекторе.



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Ольга СУПОНЕВА





