Орловский дом народного творчества отметил 85-летний юбилей
Поздравил культурное учреждение ансамбль "Русь".
Орловский областной дом народного творчества отметил 85-летний юбилей. Праздничная дата совпала с туром вокально-хореографического ансамбля "Русь" из Владимирской области.
– По приезде у нас 15 ноября юбилейный концерт нашей владимирской филармонии. Знаменательно, что мы можем показать орловскому зрителю часть нашей юбилейной программы, - отметил директор государственного вокально-хореографического ансамбля "Русь" Эдуард Ахметов.
Запись можно посмотреть в группе центра народного творчества в соцсетях . Каждое выступление - спектакль со своим сюжетом, живым голосом и самобытной хореографией.