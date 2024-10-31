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7:15, 31 октября 2024 года

День апостола Луки: народные приметы на 31 октября 2024

Какие есть традиции, чего нельзя делать, а что можно и о чем говорит погода.

Фото: Ольга Супонева

Православные верующие сегодня вспоминают апостола Луку, сподвижника апостола Павла. Исторические сложились традиции и обычаи, связанные с праздником. Какие есть народные приметы на 31 октября 2024, чего нельзя делать, а что можно, а также какие есть приметы о погоде? Рассказываем.

На Руси считалось, что день хороший для добычи рыбы: рыбаки молились святому Луке о хорошем улове. День подходящий и для охоты. Апостола Луку также почитали как покровителя живописцев и иконописцев. А еще считалось, что день удачный для того, чтобы изгнать болезни и недуги: молились святому об избавлении от хворей и слабости. Крестьяне верили, что укрепить здоровье поможет лук - овощ, созвучный имени Лука. Этот богатый витаминами продукт старались есть 31 октября. Верили наши предки и в то, что связка лука защитит дом от нечистой силы и несчастий. День не подходящий для обжорства, ссор и конфликтов, новых знакомств - ни к чему хорошему они не приведут. Нельзя рубить или пилить деревья, это к невезению. Не стоит также употреблять спиртное. 

Наши предки верили в такие приметы о погоде. Если в Луков день нет снега - зима придет нескоро. Не опавшие с вишневых деревьев листья говорят о том, что нескоро ляжет и снег, а бледная луна предвещает осадки. 







Ольга СУПОНЕВА
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