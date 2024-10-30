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19:33, 30 октября 2024 года

В Орловской области лечение рака молочной железы выходит на новый уровень

Сегодня это заболевание диагностируют у 22,5% россиянок.



В Орловской области активно внедряются инновационные подходы к диагностике и лечению опухолей молочной железы. К сожалению, это заболевание встречается у 22,5% россиянок, что вызывает серьезную обеспокоенность у врачей из нашего региона и столицы.

На встрече в "Точке кипения" обсудили важность своевременного выявления и лечения рака молочной железы. Его коварство заключается в бессимптомности на ранних стадиях. Однако при своевременном обращении к врачу и правильно подобранной терапии есть все шансы победить эту болезнь.

Расширяет эти возможности проект социального кластера "Сохрани женское здоровье". Если раньше только многодетные женщины могли получить бесплатную медицинскую помощь в любой женской консультации, то теперь такая возможность есть у всех орловчанок

- Около 800 женщин посетили врачей. Мы рекомендуем проходить обследование как минимум раз в полгода, - подчеркнула попечитель Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив "Орловский социальный кластер" Валерия Клычкова.    



Эльза Ахмедбекова
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