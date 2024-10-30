В Орле почтили память жертв политических репрессий
Памятная дата отмечается в России ежегодно 30 октября.
Фото: пресс-служба губернатора
Орловцы почтили память жертв политических репрессий. Ежегодно эту дату отмечают 30 октября.
В памятных мероприятиях приняли участие представители власти, духовенства, активисты молодежных и ветеранских организаций региона.
Участники почтили память генерала Александра Горбатова и авиаконструктора Николая Поликарпова, пострадавших от политических репрессий. К Памятному знаку в районе Медведевского леса, где покоятся останки 157 политзаключенных, содержавшихся в Орловской тюрьме и расстрелянных 11 сентября 1941 года, легли живые цветы.
На месте захоронения митрополит Орловский и Болховский Тихон отслужил панихиду. Об этом сообщает портал Орловской области.