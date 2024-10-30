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18:14, 30 октября 2024 года В Орле почтили память жертв политических репрессий Памятная дата отмечается в России ежегодно 30 октября.



Фото: пресс-служба губернатора

Орловцы почтили память жертв политических репрессий. Ежегодно эту дату отмечают 30 октября.



В памятных мероприятиях приняли участие представители власти, духовенства, активисты молодежных и ветеранских организаций региона.





Участники почтили память генерала Александра Горбатова и авиаконструктора Николая Поликарпова, пострадавших от политических репрессий. К Памятному знаку в районе Медведевского леса, где покоятся останки 157 политзаключенных, содержавшихся в Орловской тюрьме и расстрелянных 11 сентября 1941 года, легли живые цветы.



На месте захоронения митрополит Орловский и Болховский Тихон отслужил панихиду. Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов





