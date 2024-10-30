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14:32, 30 октября 2024 года

За неделю Орловская область подверглась атакам БПЛА около 30 раз

Все беспилотники сбиты силами ПВО.

Фото: архив

За неделю зафиксировано около 30 попыток атаковать Орловскую область с помощью БПЛА. Все беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщил губернатор Андрей Клычков

- Враг не прекращает попыток атаковать регионы страны, включая Орловскую область, с использованием беспилотных летательных аппаратов. За минувшую неделю зафиксировано около 30 таких попыток. Все ПБЛА были уничтожены силами противоракетной обороны. Жертв и разрушений нет, - сказал глава региона.

Клычков подчеркнул, что наша задача - продолжать активно контролировать ситуацию и обеспечивать повышение уровня безопасности. Также были даны поручения в сфере антитеррористической защищенности объектов газоснабжения и энергетики. Об этом пишет инфопортал Орловской области



Сергей Мерцалов
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