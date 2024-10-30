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13:56, 30 октября 2024 года В котельной 909-го квартала Орла запущен второй котел Об этом сообщил первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин.



Фото: соцсети Михаила Вдовина

В котельной 909-го квартала Орла запущен второй котел. Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин. Работа по третьему котлу продолжается. "Два котла обеспечат стабильную подачу теплоносителя в дома", — отметил депутат.





Артем Ежаков





