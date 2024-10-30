Под Орлом мужчина разбил конопляные поля и попал под статью
На трех плантациях оперативники нашли полсотни кустов наркосодержащего растения.
В Урицком районе полицейские нашли конопляные поля. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, в незаконном культивировании наркосодержащего растения заподозрили 38-летнего мужчину, возле дома которого и были разбиты три плантации с наркосодержащим растением.
Всего оперативники обнаружили больше 50 кустов. Подозреваемый признался, что затеял это все для личного употребления наркотика.
Ранее в доме подозреваемого нашли 950 граммов марихуаны.