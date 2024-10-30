Главная » Новости



15:24, 30 октября 2024 года Под Орлом мужчина разбил конопляные поля и попал под статью На трех плантациях оперативники нашли полсотни кустов наркосодержащего растения.





В Урицком районе полицейские нашли конопляные поля. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, в незаконном культивировании наркосодержащего растения заподозрили 38-летнего мужчину, возле дома которого и были разбиты три плантации с наркосодержащим растением.

Всего оперативники обнаружили больше 50 кустов. Подозреваемый признался, что затеял это все для личного употребления наркотика.



Ранее в доме подозреваемого нашли 950 граммов марихуаны.



Возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.





Артем Ежаков





