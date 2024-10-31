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19:27, 31 октября 2024 года Орловским хоккеистам нужна поддержка родных трибун Команда ОГУ приглашает болельщиков на домашние игры.





Хоккеисты Орловского государственного университета приглашают болельщиков на домашние игры чемпионата студенческой хоккейной лиги. 5 и 6 ноября наша команда примет на своем льду финалиста прошлого сезона – калининградский "Запад России".



Игры состоятся на площадке арены Зареченского микрорайона. 5 ноября игра начнется с 17:20, а 6 ноября – в 9:00. Вход для болельщиков – свободный.



Отметим, что эти матчи – единственные, которые наша команда проведет на своем льду в рамках чемпионата в 2024-м календарном году.





Анастасия Дорохова





