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12:41, 30 октября 2024 года В Орловской области двое подростков оказались в больницах после поездок на мотоциклах Аварии случились 29 октября.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

29 октября в Орловской области в ДТП попали два несовершеннолетних мотоциклиста. Оба пострадали и попали на больничные койки. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.



В районе трех часов дня в поселке Стрелецкий 15-летний парень выехал на встречку и врезался в "Ладу". В пять вечера на трассе "Орел-Тамбов" 14-летний подросток врезался в грузовик. Пострадавшие мотоциклисты были госпитализированы в НКМЦ имени Круглой и Ливенскую ЦРБ соответственно.













Артем Ежаков





