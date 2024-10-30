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17:24, 30 октября 2024 года Орловских работодателей оштрафовали на миллионы за трудоустройство нелегальных мигрантов Подведены итоги соответствующей работы в первом полугодии 2024-го года.





Орловские суды оштрафовали работодателей на 5,5 миллиона рублей за трудоустройство нелегальных мигрантов.



Такая цифра сложилась за первое полугодие 2024-го года. Против работодателей рассмотрели 47 дел в 31-й компании. В прошлом году такие дела на рассмотрение не поступали.



По итогам 321 иностранец наказан материально, а 113 человек выдворены за пределы страны.







Анна Вайсергисер





