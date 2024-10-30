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16:57, 30 октября 2024 года Житель Новосиля отделался условным сроком за незаконное хранение оружия и боеприпасов Также мужчина заплатит штраф.





Новосильский районный суд приговорил местного жителя к четырем годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей за преступления в сфере незаконного оборота оружия.



Как рассказали в пресс-службе регионального управления прокуратуры, мужчина без разрешения хранил у себя однозарядный пистолет, к которому также незаконно купил восемь патронов.



Намного раньше этого – в 2015-2016-х годах – осужденный нашел на раскопках патроны и другие боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые также незаконно хранил.



В минувшем апреле все опасные предметы у мужчины изъяли.





Артем Ежаков





