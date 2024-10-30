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11:51, 30 октября 2024 года Резонансное дело об избиении подростка в детском парке Орла дошло до суда В преступлении обвиняют 17-летнего парня.





Советский районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 17-летнего парня. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.



Инцидент случился в минувшем июне в детском парке. По версии следствия, обвиняемый беспричинно нанес ранее не знакомому 15-летнему подростку сильный удар в лицо, от которого мальчик упал на асфальт.





Артем Ежаков





