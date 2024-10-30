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13:29, 30 октября 2024 года Находки археологов в центре Орла могут переписать историю города Артефакты должны показать публике в экспозиции краеведческого музея.







В Орле завершается финальный этап археологических изысканий на "стрелке" на берегу Оки. За этот сезон здесь обнаружено более восьми сотен находок. Докопались археологи и до человеческих останков возрастом в десять веков. Также среди найденного монетки, нательные кресты, пули и снаряды, пики, набор пожарной охраны, а также печать-пломба одного из киевских князей, датируемая XI веком.



На ближайшее будущее это последние раскопки в центре города, работы завершатся, здесь будет памятный сквер. Выставка найденного по традиции состоится в краеведческом музее.





Эва Стасюлевич





