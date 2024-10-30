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11:26, 30 октября 2024 года Депутаты проверили капремонт трех школ в Орле Парламентарии побывали в учебных заведениях № 15, 32, 39.



Фото: Орловский областной совет народных депутатов

Депутаты Орловского облсовета 29 октября проверили ход ремонта трех школ областного центра: №15, 32 и 39, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания. Ремонтом учебных заведений №32 и 39 занимается компания из Курска. Обеспокоенность вызвал у депутатов низкий температурный режим в спортзале школы №32. Однако, по словам подрядчика, после ремонта температура будет варьироваться от 17 до 20 градусов, что соответствует нормам. Ход работ идет по плану, объекты должны сдать до сентября 2025 года. Школу №39 должны сдать раньше — в феврале 2025 года. Трудности на объекте были вызваны некорректно составленной ПСД. – В ПСД не предусмотрено отопление в актовом и спортивном залах, входной группе и других помещениях школы, — пояснил директор подрядной организации Денис Кофанов. Капремонтом школы №15 занимается орловская компания. Рабочие провели подготовительные работы для запуска отопления, сделали стяжку полов. Однако представитель подрядчика пояснил, что в проекте допущены нарушения. – ПСД не предусмотрен монтаж слаботочной системы, к которой относится интернет, телефония, телевидение, видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализации, — сказал представитель подрядной организации. Без этих коммуникаций школа не сможет работать, однако Алексей Субботин заявил, департамент дорожного хозяйства не допустит этой ситуации, а проблема будет устранена.





Сергей Силаев





