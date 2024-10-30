Виновником утреннего ДТП на Комсомольской в Орле предварительно назвали водителя ВАЗа

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10:36, 30 октября 2024 года
Виновником утреннего ДТП на Комсомольской в Орле предварительно назвали водителя ВАЗаЭто следует из информации регионального УМВД.
Фото из соцсетей
В УМВД России по Орловской области раскрыли предварительные данные по аварии на улице Комсомольской 30 октября.
По информации ведомства, неустановленный водитель ВАЗа на перекрестке Комсомольской и Карачевского переулка выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Рено".
Никто не пострадал. Водитель ВАЗа устанавливается.
Артем Ежаков
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