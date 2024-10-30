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9:56, 30 октября 2024 года

На новогоднем оформлении Орла сэкономят полтора миллиона рублей

Подведены итоги соответствующего конкурса.


На новогоднем оформлении Орла сэкономят больше полутора миллионов рублей. Подведены итоги соответствующего конкурса на Госзакупках. Начальная цена была установлена в 10,3 миллиона рублей.

На конкурс заявились два подрядчика. Первый попросил за свои услуги около 9,2 миллиона рублей. Второй – порядка 8,7 миллиона. С последним и должны заключить соглашение.

Исполнение контракта начнется с момента подписания. Дата завершения монтажа новогоднего убранства города прописана первым декабря. Подрядчик смонтирует праздничное оборудование и арт-объекты, повесит баннеры, установит ярмарочные домики и искусственные новогодние ели.


Артем Ежаков
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