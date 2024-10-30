На новогоднем оформлении Орла сэкономят полтора миллиона рублей
Подведены итоги соответствующего конкурса.
На новогоднем оформлении Орла сэкономят больше полутора миллионов рублей. Подведены итоги соответствующего конкурса на Госзакупках. Начальная цена была установлена в 10,3 миллиона рублей.
На конкурс заявились два подрядчика. Первый попросил за свои услуги около 9,2 миллиона рублей. Второй – порядка 8,7 миллиона. С последним и должны заключить соглашение.
Исполнение контракта начнется с момента подписания. Дата завершения монтажа новогоднего убранства города прописана первым декабря. Подрядчик смонтирует праздничное оборудование и арт-объекты, повесит баннеры, установит ярмарочные домики и искусственные новогодние ели.