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9:20, 30 октября 2024 года В День народного единства в Орле пройдет крестный ход Колонна верующих пройдет от Казанского храма до сквера воинов-интернационалистов.





4 ноября – в День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери – в Орле пройдет общегородской крестный ход. Об этом сообщили в Орловской митрополии. Колонна верующих пройдет от Казанского храма до сквера воинов-интернационалистов.



В 9:00 начнется божественная литургия в Гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России, которую возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. В 11:30 начнется сам крестный ход. В полдень в сквере воинов-интернационалистов архипастырь совершит молебен и литию о всех павших защитниках Отечества.





Артем Ежаков





