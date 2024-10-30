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8:53, 30 октября 2024 года Два десятка домов и школа в Орле временно останутся без горячей воды Неудобства продлятся с 9:00 до 11:00.





30 октября с 9:00 до 11:00 два десятка жилых домов и школа в Орле временно останутся без горячей воды. Об этом сообщили в "Орелгортеплоэнерго". Причиной неудобств стала необходимость замены запорной арматуры на центральном тепловом пункте.



Ограничения затронут следующие адреса:

ул. Комсомольская, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406;

ул. Кромская, 3, 5, 7;

ул. Планерная, 39, 41, 43;

школа №6 (здесь также не будет отопления).





Артем Ежаков





