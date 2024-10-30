Три вражеских дрона пытались атаковать Орловскую область

Беспилотники уничтожены расчетами ПВО.

В ночь на 30 октября три вражеских дрона пытались атаковать Орловскую область. Беспилотники уничтожены расчетами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего минувшей ночью над регионами России сбито 23 украинских дрона. Семь беспилотников уничтожено в Ростовской области, пять в Курской, четыре в Смоленской, по три в Орловской и Брянской, последний — в Белгородской.