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7:32, 30 октября 2024 года

Народные приметы 30 октября 2024: чего нельзя делать в день Осии колесника

Какие сложились традиции и о чем говорит погода.

Фото: Ольга Супонева

30 октября 2024 в народном календаре день Осии колесника. У наших предков с ним связаны были различные традиции и поверья. Что можно делать сегодня, а чего нельзя, о чем говорит погода и какие в целом есть народные приметы? Рассказываем.

Считалось, что в день Осии колесника окончательно уходит осень и приходит холодная пора. "Колесо до весны с осью прощается" - говорили предки. На Руси убирали колесный транспорт до тепла, уже наставала пора саней. Телеги старались чинить, колеса приводить в порядок. Даже считалось, что вода, пропущенная через колесо может исцелять. Плохой приметой на Осию считалось делать покупки - новые вещи не доставят радости. Также нехорошо устраивать конфликты, врать, лицемерить. В этот день лучше быть честным как с собой, так и с окружающими.

Приметы о погоде есть такие. Солнце спряталось за тучами - жди дождя, а дождь в свою очередь предвещает холода. Домашняя кошка крепко спит - значит, будет тепло.


Ольга СУПОНЕВА
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