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21:11, 29 октября 2024 года Аграрии Свердловского района отметили профессиональный праздник Труженикам села вручили почетные грамоты и благодарности.







Аграрии Свердловского района отметили профессиональный праздник. Их наградили почетными грамотами и благодарностями за труд. В торжественной церемонии принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.



По итогам уборочной компании 2024 года регион ожидает собрать 4,5 миллиона тонн урожая зерновых, зернобобовых и масличных культур. Вклад Свердловского района в этот результат - 230 тысяч тонн. Под урожай следующего года в районе уже засеяно почти 30 тысяч гектаров озимых. В полном объеме заготовлены семена яровых, обработана земля под их сев.



- Удивительный результат, учитывая сложные погодные условия этого года, когда засуха вынуждала нас вводить определенные ограничения. Поэтому сегодня труд наших аграриев - это огромный вклад в безопасность нашей страны и продовольственную безопасность, - отметил глава региона.

















Антон Киселёв





