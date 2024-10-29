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20:58, 29 октября 2024 года Орловцам рассказали, как распознать инсульт и оказать первую помощь В областной больнице есть все необходимое для лечения, диагностики и реабилитации пациентов с этим заболеванием.







29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Он учрежден ВОЗ, чтобы привлечь внимание общества к вопросам профилактики, диагностики и своевременного лечения этого заболевания.



К сожалению, инсульт остается одной из основных причин инвалидизации и смертности населения. В группе риска находятся люди старше 50 лет, страдающие гипертонией, а также те, у кого повышен уровень холестерина и избыточный вес.



При первых признаках инсульта нужно немедленно вызвать скорую помощь. Как лечат и предупреждают развитие этого заболевания в Орловской областной больнице, расскажет Елена Литинская.





Елена Литинская





