Центр "Мой бизнес" Орловской области возглавил Дмитрий Рябцовский
Ранее он руководил управлением по развитию малого и среднего бизнеса регионального департамента экономического развития.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Центр "Мой бизнес" Орловской области возглавил Дмитрий Рябцовский. Ранее он руководил управлением по развитию малого и среднего бизнеса регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности. Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".
Напомним, что центр "Мой бизнес" в Орле открыли в октябре 2019 года. Это фактически единое окно для начинающих и действующих предпринимателей. Центр создан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".