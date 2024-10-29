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17:18, 29 октября 2024 года Центр "Мой бизнес" Орловской области возглавил Дмитрий Рябцовский Ранее он руководил управлением по развитию малого и среднего бизнеса регионального департамента экономического развития.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Центр "Мой бизнес" Орловской области возглавил Дмитрий Рябцовский. Ранее он руководил управлением по развитию малого и среднего бизнеса регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Напомним, что центр "Мой бизнес" в Орле открыли в октябре 2019 года. Это фактически единое окно для начинающих и действующих предпринимателей. Центр создан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".





Сергей Мерцалов





