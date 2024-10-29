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20:28, 29 октября 2024 года

В Орле проходят инженерные каникулы для школьников

Они рассчитаны на ребят от 7 до 18 лет.



У орловских школьников в разгаре осенние каникулы. Для тех орловцев, кто увлекается научными исследованиями, стартовали инженерные каникулы. Мастер-классы и интерактивные игры проводят для ребят от 7 до 18 лет в технопарке "Кванториум".

Для школьников постарше проводятся лекции. Ученики пишут собственную игру с помощью движка. По словам орловцев, сделать это можно буквально за полчаса.

У школьников в разгаре осенние каникулы. А для юных исследователей и изобретателей в Орле стартовали инженерные каникулы. Рассчитаны они на ребят от 7 до 18 лет. Для обучающихся подготовили увлекательные лекции, мастер-классы и интерактивные игры. Один день с юными разработчиками и физиками провела Елена Степовая. Она расскажет чему учат сегодня на каникулах.

Ребята, которые приходят к нам, они действительно имеют возможность попробовать себя в разных сферах, в разных профессиях. Это способствует их профессиональному определению в будущем, - отметил руководитель структурного подразделения "Детский технопарк "Кванториум" Виктор Ланцев.

Основных направлений здесь шесть: от биологии до беспилотных летательных аппаратов. В 2024 году в технопарке получат знания порядка 500 человек.


Елена Степовая
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