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19:57, 29 октября 2024 года

На Орловщине предложили установить День памяти сожженных деревень

С такой инициативой к губернатору Андрею Клычкову обратились представители ЛДПР.

Фото: архив

Представители ЛДПР в Орловской области предложили учредить 3 февраля как День памяти деревень, сожженных немецко-фашистскими захватчиками на территории нашего региона. С такой просьбой они обратились обратились к губернатору Андрею Клычкову, о чем сообщили в социальных сетях. 

Руководитель регионального отделения ЛДПР Владислав Числов отметил, что в Орловской области немало населенных пунктов, которые были стерты с лица земли. В каждом районе есть мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, и каждый метр орловской земли пропитан кровью ее защитников.


Сергей Мерцалов
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