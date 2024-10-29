На Орловщине предложили установить День памяти сожженных деревень
С такой инициативой к губернатору Андрею Клычкову обратились представители ЛДПР.
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Представители ЛДПР в Орловской области предложили учредить 3 февраля как День памяти деревень, сожженных немецко-фашистскими захватчиками на территории нашего региона. С такой просьбой они обратились обратились к губернатору Андрею Клычкову, о чем сообщили в социальных сетях.
Руководитель регионального отделения ЛДПР Владислав Числов отметил, что в Орловской области немало населенных пунктов, которые были стерты с лица земли. В каждом районе есть мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, и каждый метр орловской земли пропитан кровью ее защитников.