Главная » Новости



19:33, 29 октября 2024 года В центре Орла высадили тысячи тюльпанов Они распустятся следующей весной.





В Орле сажают луковицы тюльпанов. Они распустятся уже следующей весной. 28 октября сотрудницы "Спецавтобазы" высадили пять тысяч луковиц этого цветка. Работы велись в сквере Танкистов. 29 октября они продолжились в скверах Пограничников, Гуртьева и Орловских литераторов.

"Тюльпаны сажают под зиму, чтобы весной они зацвели как можно раньше. Осенняя посадка позволяет поместить луковицы в условия, близкие к природным. Именно в холодную погоду в них образуются вещества, необходимые для включения механизма роста", – цитирует бригадира "Спецавтобазы" Людмилу Худакову мэрия Орла.









Артем Ежаков





