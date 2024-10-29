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18:29, 29 октября 2024 года В Орле расследуют дело о недостроенном спорткомплексе Участок земли под строительство был выделен в Советском районе в 2017 году.



Фото: архив

В Орле возбудили уголовное дело по факту возведения спортивного комплекса, непригодного для занятий.



По данным следствия, в 2017 году строительная компания получила земельный участок в Советском районе города для строительства спортивного комплекса. По завершении работ управление градостроительства и архитектуры Орловской области приняло объект и ввело его в эксплуатацию.



Однако в сентябре 2024 года совместная проверка контрольных и надзорных органов выявила, что здание не соответствует утвержденному проекту и не может быть использовано для занятий спортом. Как сообщили в управлении СУ СК России по региону, уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили по материалам прокуратуры Орловской области.





Сергей Мерцалов





