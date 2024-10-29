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19:01, 29 октября 2024 года

Бойцам СВО передали машину из Орла

Бойцу вручили ключи и документы на паспорт.

Фото: департамент социальной защиты Орловской области

Участник специальной военной операции 29 октября получил в Орле ключи и документы на транспорт от главы департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной.

Подготовить машину для выполнения боевых задач помог местный предприниматель. Он провел ремонт транспорта и техническую проверку перед отправкой. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты региона.

Не так давно Андрей вместе со своими товарищами подстерегли врага, который пытался провести ротацию на своих позициях. Выстрелом из противотанкового ракетного комплекса наши бойцы уничтожили два автомобиля с боевиками, - рассказали в департаменте.

Орловцы поблагодарили бойца за смелость и пожелали ему скорее вернуться домой с Победой.


Сергей Силаев
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