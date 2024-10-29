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19:01, 29 октября 2024 года Бойцам СВО передали машину из Орла Бойцу вручили ключи и документы на паспорт.



Фото: департамент социальной защиты Орловской области

Участник специальной военной операции 29 октября получил в Орле ключи и документы на транспорт от главы департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной.



Подготовить машину для выполнения боевых задач помог местный предприниматель. Он провел ремонт транспорта и техническую проверку перед отправкой. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты региона.



– Не так давно Андрей вместе со своими товарищами подстерегли врага, который пытался провести ротацию на своих позициях. Выстрелом из противотанкового ракетного комплекса наши бойцы уничтожили два автомобиля с боевиками, - рассказали в департаменте.



Орловцы поблагодарили бойца за смелость и пожелали ему скорее вернуться домой с Победой.





Сергей Силаев





