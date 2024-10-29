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17:49, 29 октября 2024 года В Орловской области ощутимо снизилась заболеваемость COVID-19 Ситуация с ОРВИ осталась неизменной.





С 21 по 27 октября в Орловской области с симптомами ОРВИ в больницы обратилось порядка пяти тысяч человек. Цифры практически идентичны показателю минувшей семидневки. В общем числе пациентов доля детей в возрасте до 14 лет составила 50,1%. Статистику представили в Роспотребнадзоре.



Ощутимо снизилась заболеваемость COVID-19 – на 15,7%.



Тем временем, в регионе продолжается вакцинация от гриппа. Укол сделала треть населения Орловщины.





Артем Ежаков





