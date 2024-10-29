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17:33, 29 октября 2024 года Орловский центр "Патриот-57" продолжает сбор гуманитарной помощи Продукты, вещи и средства гигиены необходимы для вынужденных переселенцев.



Фото: архив

В орловском центре "Патриот-57" продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Курской области. Каждый желающий может присоединиться к этому важному делу.



На данный момент особенно необходимы следующие вещи: подушки, одеяла, постельное белье, чай, сахар, подсолнечное масло, детское питание, подгузники, влажные салфетки, средства гигиены, станки для бритья, женские шампуни, жидкое и кусковое мыло, стиральный порошок.



Гуманитарную помощь можно принести по адресу: город Орел, улица Привокзальная, 8. Об этом сообщает телеграм-канал "Орловский тыл".





Сергей Мерцалов





