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16:34, 29 октября 2024 года В Орловской области оставили в силе приговор виновнику смертельного ДТП Водитель проведет в колонии два с половиной года.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области оставили в силе приговор виновнику смертельного ДТП. Водитель проведет в колонии-поселения два с половиной года. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в декабре 2023-го года нарушил ПДД и столкнулся с другим автомобилем, в котором смертельные травмы получила пассажирка.





Артем Ежаков





