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13:57, 29 октября 2024 года В первый день ноября в Орловской области ждут снегопад К региону подходит североатлантический циклон.





К Орловской области подходит североатлантический циклон, сообщили в региональном гидрометцентре. Он принесет с собой осадки и ветер. Температура ожидается в пределах климатической нормы.



30 октября на Орловщине ожидают переменную облачность, ночью и утром местами возможен туман, днем местами прогнозируется небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от одного градуса мороза до четырех градусов тепла. Днем потеплеет до 6 – 11 градусов.



31 октября ночью и днем возможны дожди. Ветер местами достигнет скорости в 15 – 18 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров покажут от двух до семи градусов со знаком плюс, днем – от пяти до десяти.



1 ноября ночью и днем возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Порывы ветра могут достичь цифр в 16-21 метр в секунду. Ночью температура составит от двух градусов мороза до трех градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется до 6 – 11 градусов.





Артем Ежаков





