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12:15, 29 октября 2024 года

Шестерых орловцев наградили в "Артеке"

В церемонии принял участие Сергей Кириенко.

Фото: "Движение первых" Орловской области

В международном детском центре "Артек" назвали имена победителей и призеров всероссийского конкурса Большая перемена среди школьников 8-10 классов. Участие в церемонии награждения принял замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Старшеклассники получили средства на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагогические наставники победителей и призеров также отмечены наградами, сообщили в пресс-службе "Движения первых" Орловской области.
Имена победителей:

- Ярослав Воропаев (победитель), город Орел, МБОУ - СОШ № 12 имени Машкарина;
- Ирина Прыгунова, город Орел, МБОУ СОШ №27 Орла;
- Елизавета Воропаева, город Орел, МБОУ - СОШ №50 Орла;
- Елизавета Кабанова, город Орел, СОШ № 11 имени Пясецкого;
- Полина Птицына, Хотынецкий район, МБОУ Хотынецкая СОШ имени Поматилова;
- София Бумбак, город Мценск, МБОУ Мценска "Средняя школа №1".


Сергей Силаев
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