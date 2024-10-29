|
|Главная » Новости
12:15, 29 октября 2024 года
Шестерых орловцев наградили в "Артеке"В церемонии принял участие Сергей Кириенко.
Фото: "Движение первых" Орловской области
В международном детском центре "Артек" назвали имена победителей и призеров всероссийского конкурса Большая перемена среди школьников 8-10 классов. Участие в церемонии награждения принял замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Старшеклассники получили средства на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагогические наставники победителей и призеров также отмечены наградами, сообщили в пресс-службе "Движения первых" Орловской области.
Имена победителей:
- Ярослав Воропаев (победитель), город Орел, МБОУ - СОШ № 12 имени Машкарина;
- Ирина Прыгунова, город Орел, МБОУ СОШ №27 Орла;
- Елизавета Воропаева, город Орел, МБОУ - СОШ №50 Орла;
- Елизавета Кабанова, город Орел, СОШ № 11 имени Пясецкого;
- Полина Птицына, Хотынецкий район, МБОУ Хотынецкая СОШ имени Поматилова;
- София Бумбак, город Мценск, МБОУ Мценска "Средняя школа №1".
Сергей Силаев