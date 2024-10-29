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11:48, 29 октября 2024 года Суд в Орле поставил точку в деле о хищении денег у фермеров Бывший директор и его заместитель признаны виновными в мошенничестве и покушении на него.





Северный районный суд Орла вынес приговор бывшему директору ООО "АгроСнабжение" и его заместителю за мошенничество и покушение на него. Каждый осужден на четыре с половиной года принудительных работ с удержанием десяти процентов заработка в пользу государства. Также им на два года запретили заниматься предпринимательством.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, осужденные, зная об ухудшении финансового состояния фирмы, заключали договоры на поставку сельскохозяйственной техники с фермерами и организациями. Исполнять обязательства фигуранты не планировали, а полученные деньги похищали.



Ущерб составил более 36 миллионов рублей, пострадали 15 фермеров и сельхозорганизаций.







Артем Ежаков





