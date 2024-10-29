Футболисты Орловского государственного университета завершили сезон НСФЛ
Последние три матча орловцы провели дома.
Футболисты Орловского государственного университета завершили сезон Национальной студенческой футбольной лиги.
Последние три матча орловцы провели на домашнем поле и набрали только три очка, обыграв команду Севастопольского государственного университета со счетом 2:0. Матчи против коллективов Саратовского и Мордовского государственного университетов наша команда проиграла с одинаковым счетом 1:2.