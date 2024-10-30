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16:26, 30 октября 2024 года Орловские баскетболистки набрали очки в Санкт-Петербурге Наши спортсмены выиграли два матча и проиграли один.





Баскетболистки Орловского государственного университета набрали очки в Санкт-Петербурге в рамках элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола.



Тур наша команда проводила в северной столице в минувшие выходные. На счету нашей команды две победы над минским "Горизонтом" – 75:70 и краснодарской "Спартой" – 64:54. Встречу с хозяйками площадки – баскетболистками Университета промышленных технологий и дизайна наша команда проиграла со счетом 55:75.





Артем Ежаков





