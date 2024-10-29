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10:22, 29 октября 2024 года Губернатор Клычков поручил привить всех учителей Прививку можно не делать только по медицинским показаниям.



Фото: архив

В Орле 28 октября на аппаратном совещании затронули тему вакцинации населения региона от гриппа, в том числе и педагогических работников.



Глава региона Андрей Клычков обозначил две крайние точки: термоконтроль и вакцинация учителей. Губернатор поручил проверить, как в школах организован утренний фильтр и термоконтроль, не позволяющий посещать занятия детям с признаками болезни.



– Второй момент – вакцинация педагогического состава. Прошу до 100% довести. У нас исключение может быть лишь медицинские показания, - сказал глава региона.



По словам губернатора, те, кто контактирует с детьми, должны быть в первую очередь вакцинированы для того, чтобы не болели сами и не становились разносчиками инфекции.



– Если человек выбрал работу с детьми и большими коллективами, значит он должен понимать свою ответственность, - подытожил губернатор.





Сергей Силаев





