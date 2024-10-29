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10:56, 29 октября 2024 года Министр культуры РФ поздравила орловчанку с наградой Ранее Светлана Гавдис была удостоена знака отличия "Почетный наставник".



Фото из тг-канала "Телеграммы из Орла"

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила орловчанку Светлану Гавдис с наградой. Ранее преподаватель и руководитель кафедры режиссуры театрализованных представлений ОГИК была удостоена первого в регионе знака отличия "Почетный наставник", сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Также на днях Светлане Гавдис вручили высшую награду Орловского государственного института культуры – "Золотой знак ОГИК".



28 октября Светлана Гавдис отметила 70-летие. Торжественный вечер в ее честь прошел в ОГИКе, в котором преподаватель работает почти 40 лет.









Артем Ежаков





