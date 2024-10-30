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8:00, 30 октября 2024 года В Корсаково благоустроят парк Победы Работы запланированы на 2025-й год.





По результатам голосования жителей района в 2025-м году в Корсаково благоустроят парк Победы. Об этом сообщает региональный информационный портал. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на поэтапное выполнение благоустройства общественной территории.



В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" с 2019-го года в Корсаковском сельском поселении отремонтировано семь дворовых территорий.





Артем Ежаков





