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9:24, 29 октября 2024 года

29 октября 2024 - день Лонгина Сотника: народные приметы

Наши предки считали, что в этот день можно прогнать хвори.


29 октября 2024 в народном календаре - день Лонгина Сотника. Этого святого издревле считали считали исцелителем глазных болезней, а еще наши предки верили, что сегодня можно прогнать хвори. Какие еще есть народные приметы, что можно делать, а чего нельзя? Рассказываем.

Во времена гонений на христиан римский воин Гай Кассий Лонгин пострадал за веру. Он был одним из стражей, охранявших распятие Христа. Когда Христа казнили, его кровь попала стражу в глаз и тот вылечился от глазного заболевания. Лонгин уверовал и стал христианином, начал проповедовать, но пострадал как и многие христиане: он был обезглавлен. Его голову нашла и похоронила женщина, которая после этого тоже излечилась от глазной болезни. Поэтому принято молиться Лонгину об исцелении от заболеваний глаз. Также сегодня стоит беречь орган зрения: не выполнять кропотливую работу, требующую напрягать зрение, не шить, не чинить одежду, не заниматься рукоделием. 

На Руси в этот период обычно уже приходили первые морозы. Люди вывешивали на морозный воздух под солнце зимнюю одежду. Считалось, что промороженная и просушенная солнцем она поможет пережить долгую зиму без болезней. По народным приметам, в день Лонгина нельзя конфликтовать и ссориться, нельзя злиться и грустить - это может надолго обеспечить плохое настроение и неудачи. Наши предки, особенно девушки, старались не ходить в лес. При этом дома тоже лучше не сидеть, провести побольше времени на улице, чтобы быть здоровым.

Приметы о погоде есть такие. Иней на деревьях - к потеплению, сильный ветер  - к дождю, редкие облака на небе предвещают мороз, звездное небо сулит хорошую погоду, выпал снег - жди морозную зиму.


Ольга СУПОНЕВА
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