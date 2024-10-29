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9:16, 29 октября 2024 года Четыре человека госпитализированы после столкновения двух легковушек в Орловской области ДТП случилось в Ливенском районе.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

28 октября в девятом часу утра на автодороге "Ливны – Навесное – Грачев Верх" в Ливенском районе столкнулись две "Лады Весты". Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, один из водителей выехал на встречную полосу.



В результате аварии госпитализированы четыре человека – оба водителя и два пассажира, включая 85-летнюю пенсионерку.





Артем Ежаков





