Четыре человека госпитализированы после столкновения двух легковушек в Орловской области
ДТП случилось в Ливенском районе.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
28 октября в девятом часу утра на автодороге "Ливны – Навесное – Грачев Верх" в Ливенском районе столкнулись две "Лады Весты". Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, один из водителей выехал на встречную полосу.
В результате аварии госпитализированы четыре человека – оба водителя и два пассажира, включая 85-летнюю пенсионерку.